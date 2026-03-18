DWD-Vorhersage
Frühlingshaftes Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland
Mandelblüte in der Pfalz
Der Frühling zeigt sich in den kommenden Tagen von seiner besten Seite. (Symbolbild)
Uwe Anspach. DPA

Der Einfluss eines Hochdruckgebietes bringt reichlich Sonne und milde Temperaturen – zumindest bis zum Wochenende.

Offenbach/Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und dem Saarland können sich die Menschen zur Wochenmitte auf Frühlingswetter einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, klettern die Temperaturen im Tagesverlauf auf 12 bis 17 Grad. Dazu scheint überall die Sonne. Gebietsweise wird es dabei windig. In der Nacht kühlt es auf minus 1 bis 5 Grad ab.

Auch am Donnerstag bleibt es sonnig. Der DWD erwartet tagsüber Höchstwerte zwischen 15 und 19 Grad, nachts ist erneut Frost möglich. Am Freitag zeigt sich noch ein ähnliches Bild. Ab Samstag werden dann wieder Wolken und örtlicher Regen prognostiziert.

© dpa-infocom, dpa:260318-930-831167/1

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