Offenbach (dpa/lrs) – Nach der Auflösung von Nebel wird es im Tagesverlauf in Rheinland-Pfalz und dem Saarland frühlingshaft. Ab dem Mittag wird es zunehmend heiter und es sind keine Niederschläge in Sicht, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen steigen auf bis zu 19 Grad. Am Freitag wird es mit bis zu 21 Grad noch ein wenig wärmer und es fällt erneut kein Regen.

Am Wochenende kühlt es wieder etwas ab. Am Samstag wird es wechselnd bis stark bewölkt. Gebietsweise kann es schauerartigen Regen geben und die Temperaturen klettern auf maximal 16 Grad. Auch am Sonntag kann es den Meteorologen zufolge einzelne Schauer geben. Die Höchsttemperaturen sollen bei 14 Grad liegen.