Offenbach (dpa/lrs) – Der Mandelblütenmonat März ist in Rheinland-Pfalz im Vergleich der Bundesländer laut einer Statistik der zweitmildeste nach dem Saarland gewesen. Mit einer Durchschnittstemperatur von 7,1 Grad sei der Vergleichswert in der Referenzperiode von 1961 bis 1990 um fast drei Grad überschritten worden, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach in seiner Monatsbilanz mit.

Die Frühlingswärme habe oft in Verbindung mit längerem Sonnenschein gestanden. 206 Sonnenstunden seien deutlich mehr gewesen als die 110 in der Referenzperiode.

Mit gerade einmal 13 Litern Niederschlag auf den Quadratmeter war es den Meteorologen zufolge zudem sehr trocken. Der Regen entsprach in etwa einem Fünftel der normalen Niederschläge in diesem Monat.