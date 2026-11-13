Küste statt Pfälzer Wald, Marzipan statt Wein: Der zurückgetretene Bischof von Speyer zieht in den Norden. Ein ganz bewusster Schritt, wie er sagt.

Speyer (dpa/lrs) – Der zurückgetretene Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann zieht nach Lübeck. Auch von Schleswig-Holstein aus werde er dem Bistum und den Menschen in der Pfalz und im Saarpfalz-Kreis verbunden bleiben. «In all den Jahren sind hier auch zahlreiche persönliche Verbindungen und Freundschaften entstanden», wurde Wiesemann (66) in einer Mitteilung des Bistums zitiert.

Nach dem im August verkündeten Rücktritt habe für ihn festgestanden, dass er sich auch künftig für die Verkündigung des Evangeliums einsetzen und seelsorgerisch tätig sein wolle, jedoch bewusst außerhalb des Bistums. Die norddeutsche Küstenregion kenne und schätze er von einigen Sommerurlauben. Wiesemann war 18 Jahre lang Bischof von Speyer.