Frostiges Wetter vor dem Jahreswechsel

Offenbach (dpa/lrs) – An den letzten Tagen in diesem Jahr müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf Nebel, Frost und Glätte einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, soll der Sonntag bedeckt und nebelig-trüb werden. Gebietsweise müsse man sich auf Dauerfrost einstellen. Vereinzelt sei mit Schneegriesel oder gefrierendem Sprühregen zu rechnen. Bei Temperaturen zwischen minus zwei und plus zwei Grad warnen die Meteorologen zudem vor Glätte. Diese halte auch in der Nacht an.

Für Montag sagt der DWD einen Temperaturanstieg auf Höchstwerte zwischen drei und sieben Grad voraus. Es bleibe größtenteils bedeckt, aber trocken. Nur mancherorts gebe es etwas Sprühregen. In der Nacht auf Dienstag könne es auf den Straßen erneut glatt werden.

Auch der Dienstag (Silvester) bringt den Angaben zufolge bewölktes, teils trübes Wetter. Im Südosten seien vorübergehende Auflockerungen möglich. Die Temperaturen liegen zwischen maximal ein und sechs Grad. Die Silvesternacht soll laut dem DWD bedeckt, aber trocken werden bei Tiefstwerten zwischen drei und minus zwei Grad. Gebietsweise müsse man sich auf stürmische Böen einstellen.