Frostiges Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Zum Jahreswechsel wird frostiges Wetter erwartet. Auch in der Silvesternacht kann es örtlich Glätte geben.

Mainz/Offenbach (dpa/lrs) – Ein Hoch bringt kalte und recht trockene Luft nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Am Dienstag gibt es bis zum Vormittag verbreitet leichten Frost, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. So kommt es bis in den Vormittag hinein gebietsweise zu Glätte infolge überfrierender Nässe. Örtlich wird auch Glatteis nicht ausgeschlossen.

Der Himmel zeigt sich anfangs wechselnd bis stark bewölkt, im Tagesverlauf wird es gebietsweise auch heiter. Dabei bleibt es laut DWD überwiegend niederschlagsfrei. Die Höchstwerte erreichen 1 bis 4 Grad, in den höchsten Lagen um minus 1 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost bis Nord.

Am Silvestertag, dem Mittwoch, ist es den Prognosen zufolge stark bewölkt und vorwiegend im Nordosten fallen zeitweise Niederschläge, in tiefen Lagen als Regen, im Bergland als Schnee oder gefrierender Sprühregen mit entsprechender Glätte. Nur im Süden bleibe es teils niederschlagsfrei, dabei seien auch längere sonnige Abschnitte möglich, so die Meteorologen. Die Höchstwerte erreichten 1 bis 4 Grad, in Hochlagen minus 1 Grad. Es wehe ein mäßiger, teils böig auffrischender Wind aus West, in Hochlagen gebe es starke Böen.

In der Silvesternacht kann es örtlich Glätte geben

In der Silvesternacht ist es laut DWD weiter stark bewölkt, im Nordosten klingen die Niederschläge ab. Örtlich kann es Glätte geben. Die Tiefstwerte erreichen zwischen plus 1 und minus 3 Grad. Dazu weht weiter ein teils stark böiger Südwest- bis Westwind.

Am Neujahrstag ist es stark bewölkt, aber zunächst fällt nur vereinzelt etwas Schnee. Ab dem Nachmittag erwarten die Meteorologen im Norden vermehrt Schneefälle und Glätte. Die Höchstwerte liegen voraussichtlich zwischen 1 und 4 Grad, in Hochlagen des Berglands bei minus 1 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer Südwestwind mit starken, in Kammlagen sind stürmische Böen möglich.