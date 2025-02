Frost und teilweise Schnee in Rheinland-Pfalz und Saarland

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt es kalt, teilweise kann es auch schneien. Am Freitagvormittag kann es zu Frost und Glätte kommen.

Barweiler (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich die Menschen auf niedrige Temperaturen und teilweise auch Schnee einstellen. Am Freitag gebe es viele Wolken und vereinzelt Schneeflocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Laufe des Tages soll es jedoch zunehmend trocken werden. Die Temperaturen lägen bei maximal 0 bis 3 Grad; am Vormittag komme es außerdem verbreitet zu Frost und Glätte. Es gehe ein schwacher Wind.

Am Samstag wird es laut der Vorhersage in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wechselnd bis stark bewölkt. Regnen soll es nicht. Das Thermometer zeige Höchstwerte von 1 bis 4 Grad. Der Wind sei derweil schwach bis mäßig.

Am Sonntag gebe es Wolken, örtlich auch heiteres Wetter, schrieb der DWD weiter. Es soll meistens trocken bleiben, zeitweise sei allerdings etwas Schnee nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen lägen erneut bei maximal 1 bis 4 Grad. Die Meteorologen erwarten schwachen bis mäßigen Wind.