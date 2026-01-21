Mainz/Offenbach/Saarbrücken (dpa/lrs) – In den Nächten kann es in Rheinland-Pfalz und im Saarland glatt und neblig werden. Am Mittwoch könne es oft zähen Nebel oder Hochnebel geben, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Es bleibt aber trocken und die höchsten Temperaturen liegen zwischen null und sechs Grad. In der Nacht könne es dann örtlich zu Nebel und vereinzelt zu Glätte kommen.

Der Donnerstag startet heiter, dann ziehen aber von Westen Wolken über die Länder. Die Höchstwerte liegen laut Vorhersage zwischen zwei und sieben Grad. In der Nacht sei örtlich Glatteis möglich. Und so sieht es auch in der darauffolgenden Nacht aus: «In der Nacht zum Samstag stark bewölkt und von Südwesten etwas Regen möglich, dann lokal auch gefrierend mit entsprechender Glättegefahr», schreibt der Wetterdienst.