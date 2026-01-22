Kalte Nächte und Regen könnten in Rheinland-Pfalz und im Saarland für glitschige Straßen sorgen. Wie sich die Wetterlage in den kommenden Tagen entwickelt und wo besondere Vorsicht geboten ist.

Offenbach (dpa/lrs) – Es bleibt kalt und ungemütlich in Rheinland-Pfalz und im Saarland – in den Nächten kann es zudem glatt werden. Am Donnerstag erreichen die Temperaturen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach Höchstwerte zwischen zwei und sechs Grad. Bei zunehmender Bewölkung bleibt es meist trocken. Am Abend ist den Meteorologen zufolge erster Regen möglich. In der Nacht können die Temperaturen auf bis zu plus ein Grad im Westen und bis zu minus drei Grad im Osten abfallen. Örtlich fällt etwas Regen. Vor allem im Bergland ist stellenweise Glatteis möglich.

Am Freitag bleibt es laut dem DWD wolkig bis stark bewölkt. Vereinzelt fällt ein wenig Regen, vielerorts bleibt es aber trocken bei Temperaturen zwischen zwei und sieben Grad. In der Nacht zum Samstag ist etwas Regen oder Schneeregen möglich, lokal auch gefrierender Regen. Auf den Straßen kann es glatt werden. Die Tiefsttemperaturen liegen bei plus ein bis minus drei Grad.

Für Samstag sagen die Meteorologen Temperaturen zwischen null und fünf Grad vorher. Zeitweise kann etwas Regen oder Schnee fallen. Es besteht erneut Glättegefahr.