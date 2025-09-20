Nicht weit von der Mosel krachen die zwei Biker mit ihren Maschinen ineinander. Beide kommen in eine Klinik.

Treis-Karden (dpa/lrs) – Beim Frontalzusammenstoß zweier Motorräder auf einer Landstraße in der Nähe der Mosel sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 70 Jahre alter Motorradfahrer sei auf der L202 zwischen Treis-Karden im Kreis Cochem-Zell und Mörsdorf im Rhein-Hunsrück-Kreis in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei in Cochem mit. Dann sei es zu der Kollision gekommen.

Der 70-Jährige sowie der 46 Jahre alte andere Fahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Landstraße war für rund anderthalb Stunden vollgesperrt.