Ein 69 Jahre alter Motorradfahrer lenkt in einer Kurve zu weit in die Fahrbahnmitte. Es kommt zu einem schweren Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wagen.

Eßweiler (dpa/lrs) – Ein 69 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto bei Eßweiler (Kreis Kusel) schwer verletzt worden. Der Mann sei mit einer Motorradgruppe zwischen Eßweiler und dem Ortsteil Schneeweiderhof unterwegs gewesen, als er in einer Rechtskurve laut derzeitigem Ermittlungsstand zu weit in Richtung Fahrbahnmitte lenkte, teilte die Polizei mit. Dort sei er dann mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert.

Der Biker stürzte und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls medizinisch versorgt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.