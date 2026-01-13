Eine 59-Jährige will nach links abbiegen – und übersieht dabei einen entgegenkommenden Wagen. Es kommt zum Crash.

Zweibrücken (dpa/lrs) – Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in der Stadtmitte von Zweibrücken sind zwei Menschen verletzt worden: die 59 Jahre alte Fahrerin eines SUV und der 19-jährige Fahrer eines Kleinwagens. Beide seien ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Den Ermittlungen zufolge wollte die 59-Jährige am Abend nach links abbiegen und sah dabei den entgegenkommenden Wagen des jungen Mannes. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Wagen der Frau, wie es hieß. Der Gesamtschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt.