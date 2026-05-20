Unfälle
Frontalzusammenstoß auf Landstraße – vier Verletzte
Ein Rettungswagen fährt zu einer Klinik
Der Unfall ereignete sich im Einmündungsbereich der L 68 zwischen Daun und Daun-Waldkönigen. (Symbolbild)
Boris Roessler. DPA

Am Nachmittag will eine junge Autofahrerin auf eine Straße abbiegen. Sie missachtet die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos. Die Wagen stoßen frontal zusammen.

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Daun (dpa/lrs) – Eine 20-jährige Autofahrerin hat im Landkreis Vulkaneifel die Vorfahrt eines entgegenkommenden Wagens missachtet – und einen Frontalzusammenstoß verursacht. Der 88 Jahre alte Beifahrer im anderen Fahrzeug erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte. Die 20-Jährige, ihre 18 Jahre alte Beifahrerin sowie der 54-jährige Fahrer des entgegenkommenden Wagens verletzten sich den Angaben zufolge leicht.

Die 20-Jährige wollte laut Polizei am Nachmittag auf einer Landstraße in Daun nach links abbiegen und übersah dabei offensichtlich den entgegenkommenden Wagen des 54-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand bei dem Unfall ein Totalschaden.

© dpa-infocom, dpa:260519-930-102956/1

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Verkehr

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