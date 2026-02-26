Unfall
Frontalzusammenstoß auf B50 – Autofahrer schwer verletzt
Symbolbild - Polizei sichert Unfallstelle
Die Bundesstraße musste zwischenzeitlich für mehrere Stunden gesperrt werden. (Symbolbild)
Stefan Puchner. DPA

Am frühen Morgen gerät ein Pkw-Fahrer auf der B50 in den Gegenverkehr. Nach dem Frontalcrash muss er von der Feuerwehr befreit werden. Die Ursache ist bislang unklar.

Hirschfeld (dpa/lrs) – Bei einem Frontalzusammenstoß zweiter Autos ist ein Autofahrer im Rhein-Hunsrück-Kreis schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer am frühen Morgen auf der B50 von Morbach in Richtung Büchenbeuren unterwegs. Kurz hinter der Hirschfelder Kreuzung sei er aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrspur geraten und dort frontal mit einem entgegen kommenden Auto kollidiert.

Der Unfallverursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos erlitt leichte Verletzungen. Zur Unfallaufnahme und für Bergungsarbeiten musste die B50 zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt werden.

© dpa-infocom, dpa:260226-930-738525/1

