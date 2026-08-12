Eine junge Autofahrerin gerät mit ihrem Wagen in einer Kurve auf die Gegenspur. Dort kommt ein anderes Auto entgegen - und die Fahrerin darin überlebt die Kollision nicht.

Hochstetten-Dhaun (dpa/lrs) – Eine Frau ist bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 41 bei Hochstetten-Dhaun (Kreis Bad Kreuznach) tödlich verletzt worden. Neben der 63-Jährigen saß ein Kind in dem Wagen. Es erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte. Die 20-jährige Fahrerin des anderen Wagens erlitt demnach schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen.

Die junge Frau war mit ihrem Wagen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten, wie es hieß. Dort stieß sie mit dem Fahrzeug der 63-Jährigen zusammen. Der Fahrer oder die Fahrerin eines dritten Autos konnte den Angaben zufolge nicht mehr ausweichen – und fuhr auf die Unfallfahrzeuge auf.

Die 63-Jährige wurde durch die Kollision so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Alle vier Insassen des dritten Autos wurden leicht verletzt. Sanitäter brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Ein Gutachter soll nun die genaue Unfallursache ermitteln.