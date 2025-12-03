Frontalzusammenstoß – 64-Jähriger schwer verletzt

Im Landkreis Südwestpfalz gerät ein Mann mit seinem Wagen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn – der Frontalzusammenstoß endet für ihn mit schweren Verletzungen.

Althornbach (dpa/lrs) – Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos ist ein Fahrer schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich der Polizei zufolge am Abend auf der B424 zwischen den Orten Althornbach und Hornbach, als ein 64-Jähriger mit seinem Pkw in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß er mit dem Wagen einer 38-Jährigen zusammen.

Die Frau konnte nach dem Unfall ihr Fahrzeug selbstständig verlassen, der aus Frankreich stammende 64-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Straße musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.