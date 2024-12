Frontalkollision – Schwangere und Beifahrer schwer verletzt

Auf einer Bundesstraße bei Bad Dürkheim gerät ein Mann mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Es kommt zum Zusammenstoß.

Bad Dürkheim (dpa/lrs) – Eine schwangere Autofahrerin und ihr Beifahrer sind bei einem Frontalzusammenstoß bei Bad Dürkheim schwer verletzt worden. Die 28-Jährige und der 32-Jährige waren am Freitag auf der Bundesstraße 271 unterwegs, als ein entgegenkommendes Auto in den Gegenverkehr geriet und frontal mit ihrem Wagen zusammenstieß, wie die Polizei mitteilte. Der 74 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurde leicht verletzt.

Die beiden Schwerverletzten kamen laut Mitteilung in ein Krankenhaus. Das ungeborene Kind sei bei dem Unfall nicht verletzt worden. Noch ist demnach unklar, warum der 74-Jährige in den Gegenverkehr geriet. An beiden Autos entstand den Angaben zufolge ein Totalschaden.