Friedliches Feiern zum Fastnachts-Auftakt

Bis zu 9.000 Menschen haben den 11.11. auf dem Schillerplatz in Mainz gefeiert. Anschließend ging es in Kneipen und Bars weiter. Die Polizei zieht ein weitgehend positives Fazit.

Mainz (dpa/lrs) – Ausgelassene Stimmung und weitgehend friedliches Feiern: So lautet das Fazit der Mainzer Polizei zum Fastnachtsauftakt am 11.11. in der Landeshauptstadt. Das Kontingent der insgesamt 9.000 Tickets für die Besucher auf dem Schillerplatz sei vollständig ausgeschöpft und das Gelände nahezu ausgelastet gewesen, teilte die Polizei in Mainz mit.

Zehn Strafanzeigen wurden aufgenommen, unter anderem wegen Beleidigung und Körperverletzung. Einer Person sei ein langes Schwert und eine täuschend echt aussehende Waffe abgenommen worden. Sonst habe es keine Verstöße gegen das Waffengesetz gegeben.

Bei mehreren Minderjährigen seien Zigaretten, Vapes und insgesamt zwei Liter hochprozentiger Alkohol sichergestellt worden.