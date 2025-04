Freundliches Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach/Mainz (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich auf frühlingshaftes Wetter freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, zeigt sich im Tagesverlauf vielerorts die Sonne. Nur am Nachmittag muss mit leichtem Sprühregen gerechnet werden. Die Temperaturen liegen bei 9 bis 14 Grad. In der Nacht kommt es örtlich zu Frost.

Am Mittwoch steigen die Temperaturen auf 13 bis 18 Grad an. Dazu ist es freundlich, mit vereinzelt stürmischen Böen. Im weiteren Verlauf der Woche werden laut DWD Temperaturen mehr als 20 Grad und viel Sonne erwartet.