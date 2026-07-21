Wer zwischen Eifel und Westerwald unterwegs ist, sollte sich auf Überraschungen einstellen: Dort sind einzelne Schauer möglich - sonst bleibt es sonnig und trocken.

Offenbach (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt es in den kommenden Tagen mild und meist freundlich. Am Dienstag werden 22 bis 26 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es bleibt überwiegend heiter, teils scheint die Sonne.

Am Mittwoch wird es mit 23 bis 27 Grad etwas wärmer. Meist bleibt es heiter, im Norden kann es wolkiger werden. Zwischen Eifel und Westerwald sind einzelne Schauer möglich, sonst bleibt es trocken.

Auch am Donnerstag soll es weitgehend trocken bleiben. Dann ist es wechselnd bewölkt, vereinzelt zeigt sich die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 Grad im Norden und 26 Grad in der Vorderpfalz.