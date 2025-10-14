Mainz (dpa/lrs) - Wegen des Missbrauchs von Kindern im Grundschulalter ist ein 52 Jahre alter Mann zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Mainz befand ihn in 79 Fällen des sexuellen Missbrauchs von Kindern und in drei Fällen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern für schuldig, außerdem wurde er wegen des Besitzes kinderpornografischer Inhalte verurteilt.

Unter den Opfern des Mannes aus Rheinhessen sollen sich auch Freundinnen seiner eigenen Tochter und seines Sohnes befunden haben. Mit dem Strafmaß blieben die Richter in dem nicht-öffentlich geführten Verfahren etwas unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die auf sechs Jahren und vier Monate plädiert hatte.

Die Vertreter der Nebenklage hatten sich dem Gericht zufolge der Forderung der Staatsanwaltschaft angeschlossen, jedoch noch die Verhängung einer Sicherungsverwahrung beantragt. Die Verteidigung hatte sich für eine Haft von fünfeinhalb Jahren ausgesprochen.

Es ging in dem Prozess um Taten ab 2013 über mehrere Jahre hinweg. Sie sollen in einem Schwimmbad in Gau-Algesheim und im Haus der Familie in Gau-Odernheim passiert sein, teils soll der 52-Jährige diese auf Video aufgezeichnet haben. Weitere Missbrauchstaten soll er begangen haben, nachdem er ab dem Frühjahr 2024 als Nachhilfelehrer für Mathematik tätig geworden war.