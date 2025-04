Zweibrücken (dpa/lrs) – Die Polizei hat einer jungen Autofahrerin in Zweibrücken aus der Klemme geholfen. Die 18-Jährige habe am späten Dienstagabend mit einem Platten an ihrem Auto auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes gestanden und habe nicht weitergewusst, teilte die Polizei mit. Was im Kofferraum lag, habe sie hinter dem Wagen auf dem Boden verteilt.

Die auf die junge Frau aufmerksam gewordene Streifenwagenbesatzung zeigte sich hilfsbereit. Die Beamten schritten beherzt zur Tat und wechselten rasch den rechten Vorderreifen, sodass die Frau weiterfahren konnte. «Polizei – Dein Freund und Helfer», hieß es im Polizeibericht dazu.