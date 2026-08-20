Nach den schweren Unwettern gibt es heute in Rheinland-Pfalz und im Saarland keine Gewitter. Zum Start ins Wochenende sieht das jedoch anders aus.

Barweiler (dpa/lrs) – Nach den schweren Unwettern Mitte der Woche müssen die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Freitag erneut mit Unwettern und am Samstag mit kurzen Gewittern rechnen. Heute gibt es lediglich vereinzelt Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Gegen Nachmittag könnte sich sogar die Sonne zeigen. Dabei wird es zwischen 22 und 27 Grad warm.

Ab Freitagnachmittag gibt es Schauer und Gewitter – an einigen Orten besteht Gefahr für Unwetter wegen Starkregens. Am Samstag regnet es laut DWD ebenfalls gelegentlich, auch kurze Gewitter kann es geben.

Meist trocken wird der Sonntag mit Temperaturen von bis zu 24 Grad.