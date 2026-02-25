Nach der Attacke eines freilaufenden Hundes muss das schwer verletzte Reh getötet werden. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Weisenheim am Sand (dpa/lrs) – Ein freilaufender Hund hat in Weisenheim am Sand (Landkreis Bad Dürkheim) ein Reh gerissen. Infolge der schweren Verletzungen musste es daraufhin von einem Jäger erlegt werden, wie die Polizei mitteilte.

Am Montag hatten Zeugen den freilaufenden Hund gemeldet. Er soll demnach am Ortsrand alleine einem Reh hinterhergejagt und dieses mehrfach gebissen haben. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zum Halter des Hundes.