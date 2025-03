Freiheitsberaubung in Saarbrücken? Polizei ermittelt

Mehrere Personen hören Hilfeschreie in Saarbrücken. Eine Frau wird nach Zeugenangaben in einen Transporter gedrängt. Die Hintergründe der Tat sind völlig unklar.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Mögliche Freiheitsberaubung? Zwei Männer sollen eine junge Frau in Saarbrücken in einen Transporter gedrängt haben. Zeugen hatten am Freitagabend Hilfeschreie der etwa 20 Jahre alten Frau gehört, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug soll anschließend mit erhöhter Geschwindigkeit geflüchtet sein.

Bislang gebe es keine Vermisstenmeldung, sagte ein Polizeisprecher. Es fehlten auch konkrete Hinweise auf eine Straftat. Die Polizei ermittelt aber wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung. Details und Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt.