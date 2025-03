Die Tat passiert auf einem Parkplatz. Das Opfer befreit sich leicht verletzt. An dem Täter gibt es etwas sehr Auffälliges.

Trier/Bitburg (dpa/lrs) – Nach einer Messerattacke auf eine Prostituierte auf einem Parkplatz bei Bitburg ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Ein bisher unbekannter Mann hatte die 32 Jahre alte Frau am Donnerstag angegriffen, als er die Dienste der Prostituierten in Anspruch nahm, wie die Polizei in Trier mitteilte.

Der Frau sei es letztlich gelungen, sich mit leichten Verletzungen aus der Situation zu befreien und die Polizei zu verständigen. Der 50 bis 60 Jahre alte Täter habe sich vermutlich mit einem schwarzen Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen «BIT» für den Zulassungsbezirk Bitburg-Prüm entfernt. Auffällig gewesen sei, dass er Unterschenkel-Prothese trug und hinkte.

Die Tat auf dem Parkplatz an der B 51 in der Eifel werde von der Staatsanwaltschaft Trier als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Die Frau hatte nach der Tat einen Notruf bei der Polizei abgesetzt.