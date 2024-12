Freie Wähler stellen Liste für Bundestagswahl auf

Bärenbach (dpa/lrs) – Nach monatelangen internen Querelen und der Kür eines neuen Landesvorstands wollen die Freien Wähler Rheinland-Pfalz an diesem Samstag (ab 10.00 Uhr) ihre Liste für die Bundestagswahl aufstellen. Dafür treffen sie sich zu einem Parteitag in Bärenbach im Hunsrück. Es ist bereits der dritte Parteitag innerhalb eines Vierteljahres.

Bei einem ersten Parteitag in Kordel war Ende September der Richtungsstreit in der Landespartei offen zutage getreten, er bildete den Anfang vom Ende von Stephan Wefelscheid an der Spitze der Landespartei. Es folgte ein Sonderparteitag Ende November im pfälzischen Weilerbach, bei dem eine neue Doppelspitze mit Christian Zöpfchen und Lisa-Marie Jeckel als Co-Vorsitzende gewählt wurde.

Bei dem nun anstehenden Listen-Parteitag in Bärenbach wird der Vorstand aller Voraussicht nach Rudolf Rinnen als Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl vorschlagen. Er war Mitarbeiter der Geschäftsstelle der mittlerweile aufgelösten Landtagsfraktion der Freien Wähler und sitzt im Bitburger Stadtrat.