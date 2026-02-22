Polizeieinsatz
Frau wird bei Crash mit fünf Autos auf A3 schwer verletzt
Fünf Autos krachen auf der Autobahn zusammen – eine Frau wird schwer verletzt und per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Was bisher über den Unfall am späten Nachmittag bekannt ist.

Neustadt/Wied (dpa) – Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 in der Nähe von Neustadt/Wied sind am späten Nachmittag fünf Fahrzeuge ineinander gekracht. Mindestens eine Frau wurde dabei schwer verletzt, sie kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wie die Polizei berichtete.

Wie genau es zu dem Crash kam, ist noch unklar. Die A3 wurde in Richtung Frankfurt für die Landung des Rettungshubschraubers gesperrt. Inzwischen sei ein Fahrstreifen für den Verkehr wieder freigegeben, hieß es.

