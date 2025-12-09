Frau von S-Bahn erfasst und tödlich verletzt

Heiligenstein (dpa/lrs) – Eine einfahrende S-Bahn hat eine 50 Jahre alte Frau an der Haltestelle Heiligenstein (Rhein-Pfalz-Kreis) erfasst und tödlich verletzt. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilten, war der Hergang des Unfalls zunächst unklar. Man gehe nicht von einem Suizid aus und suche Zeugen, sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich zum Unfallzeitpunkt am frühen Dienstagmorgen mehrere Menschen an der Haltestelle, die den Unfall beobachtet haben könnten.

© dpa-infocom, dpa:251209-930-399851/1