Frau und Mann steigen in Taxi und berauben Fahrer

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Eine Frau und ein Mann haben einen Taxifahrer in Kaiserslautern überfallen und dabei mehrere Hundert Euro erbeutet. Die beiden seien am frühen Morgen in den Wagen des 55-Jährigen gestiegen, teilte die Polizei Westpfalz mit. Die Frau habe dem Fahrer einen bisher unbekannten Gegenstand an den Hals gehalten und ihn so bedroht. Der Fahrer händigte seinen Geldbeutel mit mehreren Hundert Euro aus. Er blieb bei dem Überfall unverletzt, die Räuber flüchteten.

