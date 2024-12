Frau und Mann bei Streit zwischen zwei Gruppen verletzt

Koblenz (dpa/lrs) – Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in der Koblenzer Altstadt sind eine Frau und ein Mann leicht verletzt worden. Zwei Männer hätten in der Nacht auf Sonntag zuerst eine Bekannte gegen eine Fensterscheibe geschubst, teilte die Polizei mit. Eine Frau, die in einer anderen Gruppe unterwegs war, beobachtete demnach den Vorfall und versuchte zu schlichten.

Die beiden Männer seien daraufhin auf sie losgegangen, hätten sie geschubst, geschlagen und dabei leicht verletzt. Daraufhin sei ein Mann aus der zweiten Gruppe dem Opfer zu Hilfe gekommen, weswegen die zwei Männer aus der ersten Gruppe und die ursprünglich von ihnen geschubste Frau auf ihn losgingen. Durch die Schläge sei der Mann zu Boden gegangen und es sei weiter auf ihn eingetreten worden. Auch er erlitt leichte Verletzungen.

Polizisten stellten die drei mutmaßlichen Angreifer in der Nähe. Gegen sie wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.