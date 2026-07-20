Mutter meldete sie vermisst
Frau tot in Wohnung gefunden – Verdacht auf Tötungsdelikt
Polizei - Symbolbild
Die Polizei bittet Zeugen sich zu melden. (Symbolbild)
Bernd Weißbrod. DPA

Die Mutter meldet ihre Tochter vermisst, später findet die Polizei die 29-Jährige tot in ihrer Wohnung. Die Polizei sucht nach Zeugen und ermittelt auf «Hochtouren».

Lesezeit 1 Minute

Trier (dpa/lrs) – Eine junge Frau ist in ihrer Wohnung in Trier tot aufgefunden worden. Die Verletzungen der 29-Jährigen begründen den Verdacht eines Tötungsdelikts, wie die Polizei mitteilte. Am Sonntag habe die Mutter der Frau sie als vermisst gemeldet. Nach ersten Ermittlungen hätten die Einsatzkräfte die Wohnungstür der Frau geöffnet und sie dort tot vorgefunden.

«Die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Todesursache, den Hintergründen und möglichen Tatverdächtigen laufen auf Hochtouren», hieß es. Nähere Angaben seien derzeit nicht möglich. Die Polizei bat Zeugen, die zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag verdächtige Beobachtungen in der Nähe der Nordallee gemacht haben, sich zu melden.

© dpa-infocom, dpa:260720-930-412429/1

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