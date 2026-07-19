Bei einem gewaltvollen Streit flieht eine Frau auf den Dachvorsprung - und stürzt mehrere Meter tief. Sie befindet sich in Lebensgefahr.

Saarbrücken (dpa) - Eine Frau ist in Saarbrücken mutmaßlich von ihrem Ehemann mit Stichen angegriffen worden und dabei aus dem zweiten Stock gestürzt. Die 30-Jährige wurde am Samstag in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich in kritischem Zustand, wie ein Polizeisprecher sagte. Polizisten nahmen demnach ihren 31 Jahre alten Mann fest. Er wurde heute einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Das gemeinsame Kind der beiden sei in Obhut genommen worden.

Die Frau war am Abend aus dem Fenster des Mehrfamilienhauses auf das Vordach geflüchtet, so die Polizei. Dort soll sie der Mann weiter mit einem Stichwerkzeug attackiert haben. Schließlich stürzte die 30-Jährige demnach aus mehreren Metern Höhe auf den Bürgersteig. Der Verdächtige ließ sich widerstandslos festnehmen. Die mutmaßliche Tatwaffe stellten die Beamten laut einer Mitteilung sicher.

Die Polizei war während einer Streifenfahrt auf das Geschehen aufmerksam geworden, so der Polizeisprecher: Die Beamten waren in der Gegend unterwegs, als sie ein Zeuge anhielt. Vor Ort sahen sie demnach die Frau auf dem Dachvorsprung stehen. Sie stürzte jedoch, noch bevor die Einsatzkräfte das Haus betreten konnten.