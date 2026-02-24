Die Staatsanwaltschaft klagt eine Frau wegen versuchten Totschlags an. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest.

Landau (dpa/lrs) – Vor rund vier Monaten soll eine 44-Jährige ihren Mann mit einem Küchenmesser im Streit schwer verletzt haben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Landau die Frau wegen versuchten Totschlags angeklagt. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie aus Eifersucht handelte.

Die Tat soll Ende Oktober in der Küche des gemeinsamen Anwesens in Annweiler am Trifels passiert sein. Der 43 Jahre alte Mann habe durch den Messerangriff schwere Verletzungen erlitten. Er konnte sich zu Nachbarn flüchten und musste in einem Krankenhaus notoperiert werden.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft bedauert die 44-Jährige das Geschehen. Sie habe ihren Mann nicht töten wollen, habe sie ausgesagt. Sie befinde sich weiterhin in Untersuchungshaft. Das Landgericht Landau entscheidet nun über die Zulassung der Anklage.