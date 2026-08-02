Lärm statt Beute
Frau schreit Einbrecher aus ihrem Haus
Gestelltes Symbolbild Einbruch
Die Tat geschah der Polizei zufolge in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 04.00 Uhr. (Symbolbild)
Philipp von Ditfurth. DPA

Eine Pfälzerin entdeckt frühmorgens einen Unbekannten mit Taschenlampe in der Wohnung. Er flieht, zurück bleibt ein Schaden von rund 2.000 Euro.

Maximiliansau (dpa/lrs) – Mit lauten Schreien hat eine Frau in der Pfalz mitten in der Nacht einen Einbrecher vertrieben. Wie die Polizei mitteilte, war die Bewohnerin eines Hauses in Maximiliansau (Kreis Germersheim) am frühen Sonntagmorgen gegen 04.00 Uhr aufgewacht und hatte Taschenlampenlicht im Haus gesehen.

«Sie schrie laut, sodass die unbekannte Person die Flucht ergriff», hieß es. Ersten Ermittlungen zufolge wurde nichts gestohlen. Der Einbrecher war der Polizei zufolge jedoch gewaltsam in das Einfamilienhaus eingedrungen. Dabei sei ein Schaden von etwa 2.000 Euro entstanden.

© dpa-infocom, dpa:260802-930-474292/1

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