Nierstein/Oppenheim (dpa/lrs) – Nach einem Unfall mit einem Zustellfahrzeug in Nierstein (Kreis Mainz-Bingen) ist eine 87 Jahre alte Fußgängerin an ihren schweren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei in Oppenheim mit. Die Frau war am Montag von dem Wagen erfasst worden, der gerade rückwärts fuhr. Dabei sei sie gestürzt und unter das Fahrzeug geraten. Die Seniorin wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie kurze Zeit später starb.

