Zwei Autos stoßen an einer Kreuzung unvermittelt zusammen. Eine der Insassen wird schwer verletzt. Die Polizei hat bereits Erkenntnisse, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Vorderweidenthal (dpa/lrs) – Bei einer Kollision zweier Autos bei Vorderweidenthal im Landkreis Südliche Weinstraße ist eine 58 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Landau mitteilte, stießen die Autos eines 33-Jährigen und eines 82-Jährigen am Mittwochabend an einer Kreuzung zusammen. Dabei erlitt die 58-jährige Beifahrerin des Älteren demnach schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Fahrer seien unverletzt geblieben, hieß es. Mutmaßlicher Unfallverursacher war laut Polizei der 82-Jährige, der dem 33-Jährigen die Vorfahrt genommen haben soll. Bei dem Unfall an der Kreuzung der Bundesstraße 427 und der Landstraße 490 sei an beiden Autos Totalschaden entstanden.