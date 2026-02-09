Versuchter Totschlag
Frau mit Schaufel verletzt – Ehemann steht im Verdacht
Blaulicht
Blaulicht
David Inderlied. DPA

Angriff an Bushaltestelle: Eine Frau wird an einer Bushaltestelle attackiert. Ihr Ehemann sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Lesezeit 1 Minute

Ebsdorfergrund (dpa/lhe) – Gegen einen 46-Jährigen wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt, weil er auf seine Ehefrau in Ebsdorfergrund mit einer Schaufel eingeschlagen und sie schwer verletzt haben soll. Die von ihrem Mann getrennt lebende 40-Jährige sei am vergangenen Freitag an einer Bushaltestelle attackiert worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der 46-Jährige soll im Anschluss mit seinem Auto nach Hause gefahren sein, wo er festgenommen wurde.

Der Mann sei am Samstag in Marburg einem Haftrichter vorgeführt worden und sitzt in Untersuchungshaft. Die Verletzungen der Frau seien schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Ermittlungen zum Ablauf der Attacke und zu den Hintergründen laufen.

© dpa-infocom, dpa:260209-930-662086/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten