Ebsdorfergrund (dpa/lhe) – Gegen einen 46-Jährigen wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt, weil er auf seine Ehefrau in Ebsdorfergrund mit einer Schaufel eingeschlagen und sie schwer verletzt haben soll. Die von ihrem Mann getrennt lebende 40-Jährige sei am vergangenen Freitag an einer Bushaltestelle attackiert worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der 46-Jährige soll im Anschluss mit seinem Auto nach Hause gefahren sein, wo er festgenommen wurde.

Der Mann sei am Samstag in Marburg einem Haftrichter vorgeführt worden und sitzt in Untersuchungshaft. Die Verletzungen der Frau seien schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Ermittlungen zum Ablauf der Attacke und zu den Hintergründen laufen.