Schreckmoment am Mainzer Hauptbahnhof: Ein Mann hält einer Frau eine täuschend echte Pistole an den Kopf – die Polizei ist schnell da.

Mainz (dpa) – Die Bundespolizei hat am Mainzer Hauptbahnhof einen Mann überwältigt, der eine Frau zuvor mit einer schwarzen Pistole bedroht hatte. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der Waffe um eine Softair-Pistole, die einer echten Waffe täuschend ähnlich sieht. Die Beamten hatten beobachtet, wie der 31-Jährige der Frau am Donnerstagnachmittag die Pistole aus kurzer Distanz an den Kopf gehalten hatte. Die Polizisten konnten den Mann zu Boden bringen und fesseln, obwohl er sich erheblich dagegen gewehrt haben soll. Es sei niemand verletzt worden.

Gegen den Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, wie die Bundespolizei mitteilte. Sein Motiv sei unklar. Eine Softair-Pistole ist eine Art Druckluftwaffe, die kleine Kunststoffkugeln verschießt. Sie dürfen nicht in der Öffentlichkeit mitgeführt werden.

