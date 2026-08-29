Der 60-Jährige soll mehrfach mit einem Küchenmesser auf sein Opfer eingestochen haben. Nun befindet er sich in einer Justizvollzugsanstalt.

Billigheim-Ingenheim (dpa/lrs) - Nach dem Tötungsdelikt an einer 53-Jährigen in Billigheim-Ingenheim (Landkreis Südliche Weinstraße) ist Haftbefehl gegen den 60 Jahre alten Tatverdächtigen erlassen worden. Er sei in eine JVA gebracht worden, teilten die Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz und das Polizeipräsidium Rheinpfalz gemeinsam mit. Der 60-Jährige sei der ehemalige Lebensgefährte des Opfers, hieß es weiter. Er habe mehrfach mit einem Küchenmesser auf die Frau eingestochen.

Die 53-Jährige war am Freitagabend getötet worden. Der Rettungsdienst hatte früheren Polizeiangaben zufolge noch versucht, sie zu reanimieren - ohne Erfolg.