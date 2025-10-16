In Bad Kreuznach wird ein Mann festgenommen. Er wird verdächtigt, eine 66-Jährige getötet zu haben. Was über die Tat bislang bekannt ist.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – In einem Mehrfamilienhaus in Bad Kreuznach ist am Mittwoch eine 66-jährige Frau getötet worden. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben einen 69 Jahre alten Verdächtigen fest. «Nach derzeitigem Erkenntnisstand liegen Hinweise auf ein Gewaltdelikt im häuslichen Umfeld vor», hieß es. In welcher Beziehung die beiden standen, beschrieb eine Polizeisprecherin auch Nachfrage zunächst nicht näher. Sie bestätigte jedoch, dass der Mann die Frau gekannt habe.

Für die übrige Bevölkerung bestand laut der Mitteilung zu keiner Zeit eine Gefahr. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Die genauen Umstände der Tat seien noch unklar.