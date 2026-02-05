Diekirch/Luxemburg (dpa/lrs) – Es ist ein Tötungsdelikt, das über Luxemburg hinaus Schlagzeilen gemacht hat: Körperteile der getöteten Frau sind sowohl im französischen Mont-Saint-Martin als auch im rheinland-pfälzischen Temmels (Kreis Trier-Saarburg) gefunden worden. Nun wurde der Angeklagte vor dem Bezirksgericht im luxemburgischen Diekirch zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, wie eine Sprecherin der Justiz mitteilte.

Nach Auffassung des Gerichts hat der heute 52-Jährige 2022 die damals 40 Jahre alte Frau getötet und zerstückelt. An den beiden Standorten wurden der Rumpf sowie Kopf und Beine der Toten gefunden. Von den Armen fehlt demnach bis heute jede Spur. Strafrechtlich sei er wegen Totschlags verurteilt worden, sagte die Sprecherin.

Der Verurteilte soll der damalige Liebhaber des späteren Opfers gewesen sein. Solche Gewaltverbrechen werden auch als Femizid bezeichnet. Femizid bedeutet, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts getötet werden – also weil sie Frauen sind. Als häufigste Form gilt die Tötung von Frauen durch Partner oder Ex-Partner.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.