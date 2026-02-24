Er hat die Tat genau geplant: Die Leiche legte er in eine Grube, die er vorher ausgehoben hatte. Und verschloss diese mit Beton.

Koblenz (dpa/lrs) - Er hat seine Ehefrau getötet und sie dann in einer vorbereiteten Grube einbetoniert: Wegen Mordes ist ein 31-Jähriger vor dem Landgericht Koblenz zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden, wie das Gericht mitteilte.

Der Deutsche habe seine getrennt lebende Ehefrau aus Habgier, heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen getötet. Er lockte die 31-Jährige demnach im Juli 2025 in das von ihm bewohnte Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler und verletzte sie mit mehreren Messerstichen tödlich.

Die Leiche habe er in eine vorbereitete Grube gelegt, diese mit Schnellbeton verschlossen und die Oberfläche später mit Fliesen bedeckt.

Polizei hatte nach Vermisstenanzeige nach Frau gesucht

Als Motiv für die Tat gilt, dass die Frau während des Scheidungsverfahrens finanzielle Forderungen gestellt und angestrebt haben soll, die Umgangsregelung mit dem gemeinsamen Kind zu ändern. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Polizei hatte nach einer Vermisstenanzeige nach der Frau gesucht. Der Mann räumte im Verlauf der Ermittlungen ein, die 31-Jährige getötet zu haben. Die einbetonierte Leiche wurde im Boden gefunden.