Mainz (dpa/lrs) – Bei der Gartenarbeit hat eine Frau in Mainz Munition in einem Erdhaufen entdeckt. Nach dem Fund am Montag rief die 41-Jährige die Polizei, die aber bald darauf Entwarnung geben konnte, wie die Beamten mitteilten. Es handelte sich nach Einschätzung des Landeskriminalamtes um amerikanische Platzmunition, von der keine Gefahr ausging. Am Tag darauf holten Spezialisten den Fund ab und entsorgten ihn. Die Mainzerin konnte unterdessen beruhigt in ihrem Garten weiterarbeiten.

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