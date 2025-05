Dillingen/Saar (dpa/lrs) – Eine Frau ist auf der Autobahn 8 in Richtung Luxemburg tödlich verunglückt. Die 58-Jährige war am Mittwochabend auf Höhe Dillingen-Mitte (Landkreis Saarlouis) mit ihrem Wagen unter die Leitplanke geraten und dort eingeklemmt worden, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Wie es dazu kam, ist bisher noch unbekannt.

