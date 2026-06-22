Eine 63-Jährige verunglückt auf der A61 tödlich. Warum sie von der Fahrbahn abkam, ist laut Polizei noch unklar. Hinweise auf weitere Unfallbeteiligte gibt es nicht.

Zotzenheim (dpa/lrs) – Eine 63 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 61 nahe Zotzenheim (Landkreis Mainz-Bingen) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau am Morgen mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, gegen eine Leitplanke und schließlich in einen Graben gefahren.

Weitere Unfallbeteiligte habe es nicht gegeben. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar, möglicherweise habe ein medizinischer Notfall vorgelegen, sagte ein Polizeisprecher. Ein Fahrstreifen der Autobahn sei für die Bergungsarbeiten gesperrt worden, dadurch habe sich ein Rückstau gebildet.