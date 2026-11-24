Koblenz/Wirft (dpa/lrs) – Nach dem Fund einer erstochenen 29-Jährigen im Kreis Ahrweiler hat der Prozess gegen ihren Ex-Mann vor dem Landgericht Koblenz begonnen. Die Staatsanwaltschaft Koblenz wirft dem 42-Jährigen vor, seine von ihm getrennt lebende Ehefrau am 28. Mai mit Messerstichen auf einem Parkplatz unweit von Wirft in der Verbandsgemeinde Adenau getötet zu haben. Der Angeklagte äußerte sich vor Gericht nicht zu den Vorwürfen, er blinzelte nur durchgehend hektisch und wirkte unruhig.

Der Anklageschrift zufolge soll er die Frau mit einem Messer angegriffen und so schwer verletzt haben, dass sie sich nicht mehr wehren konnte. Danach habe er sie an einen weniger öffentlichen Ort gebracht und sie dort wie von ihm geplant mit weiteren Messerstichen getötet. Es sei ein Mord aus Heimtücke sowie aus niedrigen Beweggründen gewesen.

«Mama, komm mich abholen»

Knapp ein Jahr zuvor soll sich die Frau unter anderem wegen häuslicher Gewalt von dem Mann getrennt haben und mit den gemeinsamen Kindern ausgezogen sein, wie die Staatsanwaltschaft schildert. Die Mutter der getöteten Frau berichtete vor Gericht von einem bedeutenden Anruf ihrer Tochter. «Mama, komm mich abholen», soll sie gesagt haben. Am nächsten Morgen soll sie berichtet haben, dass ihr Mann sie und ihren Sohn mehrfach geschlagen habe.

Der tunesische Staatsangehörige soll die Trennung nicht akzeptiert und ihr daraufhin nachgestellt haben, wie es in der Anklage weiter hieß. Auch eine gerichtliche Gewaltschutzverfügung, die meist Kontakt- und Näherungsverbote beinhaltet, habe daran nichts geändert. Die Mutter der Frau berichtete von unzähligen Anrufen, Nachrichten und auch Auflauern an verschiedenen Aufenthaltsorten – auch der vier und sieben Jahre alten Kinder. Kurz vor ihrem Tod habe die Frau die Scheidung eingereicht.

Blutspuren an den Händen

Bereits am Tag der Tat war die 29-Jährige als vermisst gemeldet worden. Am Tag darauf suchte der Angeschuldigte unter einem Vorwand eine Polizeiwache in Nordrhein-Westfalen auf, so die Staatsanwaltschaft. Da er bereits im Zusammenhang mit dem Verschwinden der Frau verdächtigt wurde und er Blutspuren an den Händen hatte, nahm die Polizei ihn fest. Eine Untersuchung der Blutspuren an seinen Händen habe ergeben, dass es sich um Blut der getöteten Frau handelte. Der Mann sitzt derzeit in der Justizvollzugsanstalt Koblenz.