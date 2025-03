Frau blutet – Aggressives Benehmen erschwert Rettungseinsatz

Nachbarn treffen im Treppenhaus eine stark blutende Hausbewohnerin und verständigen die Rettungskräfte. Die müssen bei dem Einsatz die Polizei um Hilfe bitten. Am Ende ist ein Beamter sogar verletzt.

Niederheimbach/Bingen (dpa/lrs) – Rettungskräfte sind bei einem Einsatz in Niederheimbach (Kreis Mainz-Bingen) von einer verletzten Frau und einem Mann aggressiv angegangen worden. Die hinzugezogene Polizei hätte versucht, die Situation unter Kontrolle zu bringen, als der 37-jährige Bekannte der Frau die Beamten angegriffen und bedroht habe. Die Polizei habe Pfefferspray gegen ihn einsetzen müssen. Ein Beamter sei bei dem Einsatz am Sonntagmorgen leicht verletzt worden, berichtete die Polizei in Bingen.

Stark blutende Frau will keine Hilfe

Die 43 Jahre alte Frau hätte sich an zerbrochenem Glas eines Tisches schwer verletzt und dringend Versorgung gebraucht. Anwohner, die die stark blutende Frau im Treppenhaus sahen, hätten die Rettungskräfte verständigt. Weshalb der Glastisch kaputtgegangen ist und sich die Frau daran verletzt hat, war zunächst unklar. Die Frau habe die Hilfe der Rettungskräfte verweigert und derart aggressiv reagiert, dass die Rettungskräfte die Polizei hinzuzogen.