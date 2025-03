Frau betrunken und unter Drogen mit E-Scooter unterwegs

Die Polizei stoppt die 30-Jährige. Dabei stellen die Beamten fest: Die Frau dürfte aus mehreren Gründen so nicht unterwegs sein.

Lambrecht/Pfalz (dpa/lrs) – Eine 30-Jährige ist in Lambrecht in der Pfalz betrunken und unter Drogeneinfluss auf einem E-Scooter erwischt worden. Sie wurde am Montagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle angehalten, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei auch festgestellt worden, dass der E-Scooter nicht versichert war.

Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von 1,98 Promille. Zudem habe die Frau gesagt, dass sie täglich Cannabis konsumiere. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen. Der Roller sei einer fahrtüchtigen Bekannten übergeben worden, hieß es. Die Frau erwarten nun mehrere Strafverfahren. Auch die Führerscheinstelle werde informiert.