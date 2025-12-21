Frau bei Verkehrsunfall im Donnersbergkreis schwer verletzt

Im Donnersbergkreis kommt es an einer Einmündung zu einem Unfall. Eine 83-Jährige wird schwer verletzt, zwei weitere Menschen erleiden leichte Verletzungen.

Kirchheimbolanden (dpa/lrs) – Eine 83 Jahre alte Frau ist bei einem Verkehrsunfall im Donnersbergkreis schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei missachtete sie mit ihrem Fahrzeug an einer Einmündung auf der Höhe von Rittersheim die Vorfahrt eines aus Kirchheimbolanden kommenden Fahrzeugs. Der 53 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens und sein 57 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt. Alle seien in Krankenhäuser gebracht worden, hieß es in der Mitteilung der Polizei.